Asylpolitik: Domke befürwortet Transparenz bei Unterbringung

„Wir sind alle Upahl“ steht auf einem Schild vor dem Ortseingang. © Jens Büttner/dpa

In der Debatte um die Unterbringung Geflüchteter hat die FDP-Fraktion für Transparenz geworben. „Die Lage im Land ist kritisch. Um die Akzeptanz für die Asylpolitik in der Bevölkerung zu erhalten, ist dringend mehr Transparenz notwendig“, sagte FDP-Fraktionschef René Domke am Freitag in Schwerin.

Schwerin - Die Politik müsse den Menschen deutlich machen, dass das Thema Asyl und das Thema Fachkräftezuwanderung nicht in einen Topf geworfen würden. Um tragfähige Lösungen zu finden, muss laut Domke klar sein, um welche Menschen es geht.

Mit Blick auf Asylsuchende sagte er: „Es ist erforderlich, dass darüber gesprochen wird, welche Bleibeperspektiven die Menschen haben - oder eben nicht haben.“ Auch eine bessere Rückführung abgelehnter Asylbewerber sei ein unverzichtbarer Bestandteil der Migrationspolitik. dpa