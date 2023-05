Attacke gegen Polizist: Prozess gegen mutmaßlichen Angreifer

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Acht Monate nach einer Attacke gegen einen Polizisten beginnt am Dienstag (09.30 Uhr) am Amtsgericht Greifswald der Prozess gegen den mutmaßlichen Angreifer. Dem damals 24-jährigen Mann werden gefährliche Körperverletzung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Der Polizist verlor Stunden nach der Attacke an einem Nachtclub in Greifswald das Bewusstsein und musste notoperiert werden.

Greifswald - MV-Innenminister Christian Pegel (SPD) hatte sich schockiert über den Angriff gezeigt. Beim Tatverdächtigen, der damals von Beamten überwältigt wurde, waren 0,8 Promille Atemalkohol gemessen worden.

Der Vorfall hatte sich am 11. September an einem Nachtclub in Greifswald ereignet. Trotz Aufforderungen des Sicherheitsdienstes weigerten sich mehrere Leute, das Clubgelände zu verlassen. Als die Polizei kam, soll der 24-Jährige erst Beamte beleidigt und bedrängt haben. Dann soll er dem Geschädigten ein Bein gestellt haben. Dieser prallte mit dem Kopf auf die Straße.

Der damals 60-jährige Beamte war laut Polizei erst wegen einer Platzwunde in einer Klinik behandelt worden. Später seien Komplikationen aufgetreten. Er wurde bewusstlos, musste wegen Hirnblutungen notoperiert werden und soll noch immer an den Folgen leiden. dpa