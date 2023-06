Auch nach Ampel-Kompromiss weiter Debatte um Heizungsgesetz

Der monatelangen Streit um das künftige Heizungsgesetz, mit dem der Bund die Wärmewende hin zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen vorantreiben will, hat viel Verunsicherung ausgelöst. Auch nach der Ankündigung von Veränderungen bleiben Fragen.

Schwerin - Der von der Berliner Ampelkoalition erzielte Kompromiss zum geplanten Heizungsgesetz hat die Debatte entschärft, in Mecklenburg-Vorpommern aber längst nicht alle Ängste beseitigt. Mehrere Redner forderten am Donnerstag im Schweriner Landtag klare Zusagen des Bundes zur Förderung der Heizungsumstellung in Privathäusern und zum Ausbau der Fernwärmeversorgung. Eine finanzielle Überforderung von Hausbesitzern müsse verhindert werden, auch Zusatzlasten für Mieter müssten begrenzt werden, hieß es.

Bauminister Christian Pegel (SPD) begrüßte, dass entgegen den früheren Plänen stärker zwischen Alt- und Neubauten unterschieden werden soll. Zudem sei der zeitliche Horizont für die Umrüstung erweitert worden und die Bedenken gegen Heizen mit Holz, Pellets oder Biogas ausgeräumt worden. „Wir haben mehr Technologieoffenheit. Das dient auch den Bewohnern ländlicher Räume“, betonte Pegel.

Die Landesregierung hatte massive Kritik an den ursprünglichen Plänen des Bundes geübt und Änderungen gefordert. Das vorgelegte Eckpunktepapier der Ampel-Koalition bedeute zwar eine Wende hin zum Besseren, doch seien zu Details noch Gespräche nötig, betonte Pegel.

Um den Ausstoß klimaschädlicher Abgase wie CO2 massiv einzuschränken, will der Bund die Nutzung fossiler Brennstoffe zurückdrängen. Gas- und Ölheizungen sollen in Zukunft nicht mehr zum Einsatz kommen. Die Umstellung hin zu strombetriebenen Wärmepumpen oder zur Nutzung ökologisch erzeugter Fernwärme soll mit Hilfe eines Gesetzes beschleunigt werden. Eine erste Beratung dazu fand am Donnerstag im Bundestag statt.

Der CDU-Abgeordnete Daniel Peters forderte die Landesregierung auf, weiter auf Verbesserungen zu dringen. Dazu gehöre die Senkung der Altersgrenze für Hausbesitzer, die zum Heizungsaustausch verpflichtet werden sollen. Bislang liege diese bei 80 Jahren. Auch Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern sollten beim Erstellen von Wärmeleitplanungen finanzielle Unterstützung erhalten. „Wir setzen von Anfang an auf kein Verbotssystem, sondern wir wollen ein Anreizsystem“, sagte Peters.

Der öffentliche Koalitionsstreit in Berlin um das Gesetz hatte zu großer Verunsicherung in der Bevölkerung geführt. Hausbesitzer reagierten darauf, indem sie neue Gasheizungen einbauen ließen, um die erlaubten längeren Laufzeiten nutzen zu können.

Diese Reaktion fällt den Hausbesitzern nach Überzeugung des Grünen-Abgeordneten Hannes Damm aber auf die Füße. „Die Betriebskosten werden regelrecht explodieren“, prophezeite Damm. Allein durch die angekündigte CO2-Abgabe müssten Hausbesitzer etwa mit Zusatzausgaben von etwa 600 Euro im Jahr rechnen. Die Folgen des Klimawandels würden zudem dazu zwingen, die Wärmewende konsequent voranzutreiben. Damm forderte die Landesregierung auf, den Bürgern mehr Beratungsangebote zu machen und die Heizungsumstellung mit Landesmitteln zu unterstützen.

Die AfD-Abgeordnete Petra Federau stellte den Sinn des neuen Heizungsgesetzes prinzipiell in Frage. Es sei „übergriffig, schädlich, schlecht für Deutschland“ und deshalb nicht akzeptabel.

Eine Spitzenrunde von SPD, Grünen und FDP hatte sich am Dienstag auf wesentliche Änderungen am ursprünglichen, vom Kabinett beschlossenen Heizungsgesetz verständigt. Angestrebt wird, dass der Bundestag das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet, die nach dem 7. Juli beginnt. dpa