Aufhebung des Höchstalters für Wahlbeamte gefordert

Ein Wähler steckt bei einer Wahl seinen Wahlzettel in eine Urne. © Bernd Weißbrod/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Symbolbild

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommerns mahnt eine frühzeitige und umfassende Vorbereitung der Europa- und Kommunalwahlen in gut einem Jahr an. „Die Berliner Wahlen zeigen, dass ein Wahltag sorgfältig vorbereitet werden muss“, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. In der Bundeshauptstadt hatten die Wahlen zum Abgeordnetenhaus wegen gravierender Rechtsverstöße wiederholt werden müssen.

Schwerin - Der Kommunalverband sprach sich zudem für eine Änderung des Landes- und Kommunalwahlgesetzes aus. Das bislang dort verankerte Höchstalter für direkt gewählte Wahlbeamte wie Bürgermeister und Landräte von 60 Jahren bei Erstbewerbern und 64 Jahren bei Wiederbewerbern sei überflüssig und altersdiskriminierend. Die Bewerber müssten selbst erkennen, ob sie sich eine sieben- bis neunjährige Amtszeit noch zutrauen würden. Das letzte Wort sollte der Wähler und nicht der Gesetzgeber behalten, hieß es in einem Vorstandsbeschluss.

Der Städte- und Gemeindetag forderte Landesregierung und Landtag auf, rechtzeitig die Voraussetzungen für eine reibungslose Wahl im Frühjahr 2024 zu schaffen. Die Absenkung des Europa-Wahlalters auf 16 Jahre biete die Chance, verstärkt auch Jugendliche in die Wahlvorstände einzubinden. Wie in anderen Bundesländern bereits geschehen, sollten dafür auch in Mecklenburg-Vorpommerns spezielle Schulungsprogramme entwickelt werden. Viele ältere Wahlvorstände hätten 2019 schon erklärt, für künftige Wahlen nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Zu den Forderungen des Städte- und Gemeindetags gehören zudem eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Wahlvorstände, eine Vereinfachung der Wahlniederschriften und eine einheitliche Wahlsoftware, um unnötige Doppelarbeit zu verhindern. Vorschläge zur Vereinfachung der Stimmauszählung lägen vor. Die Auswertung der Kommunalwahl vom Mai 2019 habe zudem gezeigt, dass für 2024, wenn Europa- und Kommunalwahlen voraussichtlich wieder zusammenfallen, neue Lösungen benötigt würden, um die Wahlen korrekt durchführen zu können. dpa