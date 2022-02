Aufsteiger Hansa Rostock punktet im Abstiegskampf

Danylo Sikan (L) von Rostock erzielt das Tor zum 1:1. © Hasan Bratic/dpa

Aufsteiger FC Hansa Rostock punktet im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga mit einem 1:1 bei Darmstadt 98. Von Relegationsrang 16 trennt die Härtel-Elf aber nur noch das bessere Torverhältnis.

Darmstadt - Aufsteiger FC Hansa Rostock hat im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga gepunktet. Das Team von Trainer Jens Härtel kam am Sonntag beim SV Darmstadt 98 zu einem 1:1 (0:1)-Unentschieden, fiel aber dennoch auf den 15. Tabellenplatz zurück. Nur das bessere Torverhältnis gegenüber dem SV Sandhausen trennt die Mecklenburger noch von Relegationsrang 16. „Wir können mit dem Punkt zufrieden sein. Das war das Maximum, das wir erreichen konnten“, sagte Härtel bei Sky.

Der erst kurz zuvor eingewechselte Winter-Zugang Danylo Sikan erzielte sein erstes Tor in Diensten der Hanseaten (65. Minute), nachdem Tobias Kempe (24.) die Gastgeber vor 7500 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor in Führung gebracht hatte.

Die ersatzgeschwächten Hanseaten, die auf den gesperrten Abwehrchef Damian Roßbach und den erkrankten Mittelfeldlenker Simon Rhein verzichten mussten, versteckten sich nicht und hätten sogar früh in Führung gehen können. Nach einem sehenswerten Konter stand Linksaußen Robin Meißner in der vierten Minute völlig frei. SVD-Keeper Marcel Schuhen, einst selbst in Rostocker Diensten, parierte aber den Schuss des in der Winterpause vom Hamburger SV ausgeliehenen Angreifers.

Ein Patzer von Abwehrspieler Ryan Malone brachte die Gäste dann in Zugzwang. Der Innenverteidiger trat vor dem eigenen Strafraum über den Ball. Kempe nutzte den Fehler und schoss unhaltbar für Hansas Torhüter Markus Kolke zu seinem insgesamt vierten Saisontreffer ein.

Das Tor spielte der stärksten Offensive der Liga in die Karten. Hansas neu formierte Defensive hatte in der Folge alle Mühe, um sich den Angriffswellen der „Lilien“ zu erwehren. Bis zur Pause gelang das Unterfangen recht gut. Kapitän Kolke musste nicht ein einziges Mal ernsthaft eingreifen.

Nach vorn ging aber so gut wie gar nichts. Der letzte, entscheidende Pass kam so gut wie nie an. Lediglich bei einem Kopfball von Nils Fröling gab es in der 39. Minute einen Hauch von Hoffnung auf den Ausgleich. Der schwedische U21-Nationalspieler brachte allerdings nicht genug Wucht hinter den Ball. Schuhen hatte keine Mühe und fing das Streitobjekt locker.

Auch nach dem Wiederanpfiff waren die Angriffsbemühungen der Mecklenburger mehr als überschaubar. Bis Joker Sikan kam. Der von Schachtjor Donezk ausgeliehene U20-Weltmeister von 2019 drosch den Ball nach einer Ecke von Nico Neidhart aus zentraler Position ins Netz. Der glückliche Ausgleich war irgendwie verdienter Lohn für die aufopferungsvolle Abwehrarbeit, die in der Schlussphase noch mehr gefragt war. Das Bollwerk hielt. dpa