Aufsteiger Rostock Seawolves startet mit Sieg in die Liga

Teilen

Ein Kampf um den Ball. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Rostock Seawolves haben gleich in ihrem ersten Spiel in der Basketball-Bundesliga Geschichte geschrieben. In einer dramatischen Partie setzte sich der Aufsteiger am Sonntag bei seiner BBL-Premiere mit 85:80 (42:36) gegen ratiopharm Ulm durch. Bester Werfer im Team von Cheftrainer Christian Held war JeQuan Lewis (17 Punkte).

Rostock - Die Rostocker Fans mussten knapp drei Minuten ausharren, bis Derrick Alston Jr. für den ersten Korb der Seawolves in der BBL sorgte. Bis kurz vor Ende des ersten Viertels verlief die Partie nahezu ausgeglichen, danach aber konnten sich die Gastgeber dank einer 7:0-Serie auf 17:10 absetzen. Bis Mitte des zweiten Viertels waren die Rostocker die dominierende Mannschaft und lagen bereits 29:20 vorn. Ulm kämpfte sich danach zwar zeitweilig bis auf einen Punkt heran, doch das Held-Team konnte die Gäste bis zur Pause wieder distanzieren.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es eine Achterbahnfahrt der Gefühle. So zogen die Seawolves zwischenzeitlich sogar auf 51:38 davon, doch im Schlussviertel kippte die Partie schließlich. Knapp sechs Minuten vor dem Ende führte Ulm nach einem 14:0-Lauf mit 73:64. Die Mecklenburger sahen angesichts von neun Punkten Rückstand schon wie die sicheren Verlierer aus, kamen aber 68 Sekunden vor Schluss zum umjubelten Ausgleich (79:79) und behielten schließlich sogar doch noch die Oberhand. dpa