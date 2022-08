Aufsteiger Seawolves: „Jedes Spiel eine Herausforderung“

Ein Basketball landet im Korb. © Thomas Kienzle/dpa/Symbolbild

Die Basketballer der Rostock Seawolves sind mit zwölf Profis in die Vorbereitung auf ihre Premieren-Saison in der 1. Bundesliga (BBL) gestartet. „Der Kader ist komplett. Es geht jetzt darum, die neuen Jungs zu integrieren und auf unserem Weg mitzunehmen“, sagte Trainer Christian Held bei der offiziellen Teamvorstellung am Montag in Rövershagen bei Rostock.

Rövershagen - Insgesamt holten die Mecklenburger vier neue Profis.

Knapp 50 Tage vor dem Saisonstart am 9. Oktober gegen rathiopharm Ulm sehen sich Rostocks Basketballer für ihr erstes Bundesligajahr der Vereinsgeschichte gerüstet. „Es war uns von Anfang an klar, dass wir vielen Spielern unseres Aufstiegskaders den Schritt in die BBL zutrauen. Darüber hinaus benötigten wir mehr Athletik und Physis unter dem Korb. Deshalb haben wir uns frühzeitig auf dem Markt umgeschaut“, sagte Manager Jens Hakanowitz.

Mit Abwehr-Routinier Dennis Nawrocki verpflichteten die Rostocker einen bundesliga-erfahrenen Spieler. Zudem sollen die talentierten US-Amerikaner JeQuan Lewis, Selom Mawugbe und Derrick Alston Jr. den Kader der Seawolves qualitativ anheben. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Auch wenn der Respekt vor den kommenden Gegnern in der BBL groß ist, gehen wir in jedes Spiel, um zu gewinnen“, betonte Held.

Der 34-Jährige kündigte für die kommenden Wochen eine intensive Vorbereitung mit Tests gegen namhafte Gegner an. Nach einem zehntägigen Trainingscamp in Litauen stehen unter anderem Testspiele gegen die Bundesliga-Konkurrenten Veolia Towers Hamburg (11. 9./Stadthalle Rostock) und gegen ALBA Berlin (25.9. in Oranienburg) auf dem Programm.

„Unser Weg in die 1. Liga war weit. Jedes Spiel wird eine Herausforderung. Wenn die Hochkaräter nach Rostock kommen, wollen wir ready sein“, sagte Seawolves-Vorstand André Jürgens. dpa