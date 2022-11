Auftakt der Landtagssitzung: Gedenken und Energie-Debatte

Der Landtag in Schwerin nimmt heute das historische Datum des 9. November zum Anlass, um zum Auftakt seiner dreitägigen Sitzung an die Opfer der Pogromnacht von 1938 zu erinnern. Von den Nationalsozialisten organisiert, hatten Schlägertrupps jüdische Geschäfte zerstört, Gotteshäuser in Brand gesetzt und Menschen umgebracht. In einem Antrag, den SPD, Linke, CDU, Grüne und FDP gemeinsam einbrachten, wird die Forderung untermauert, Lehren aus der Geschichte zu ziehen, und der Wille bekundet, jeder Form von Antisemitismus entschieden entgegenzutreten.

Schwerin - Im Anschluss an die Gedenkstunde im Landtag wird Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit einer weiteren Regierungserklärung die Debatte zu aktuellen Fragen der Energieversorgung und den Maßnahmen zur Dämpfung der Preissteigerungen eröffnen. Zu dem Thema liegen mehrere Anträge vor. In der Vorwoche hatten sich Bund und Länder auf ein Hilfspaket verständigt, mit dem Bürger und Wirtschaft von den hohen Energiekosten entlastet werden sollen. Kritik kam von der CDU. Die Oppositionsfraktion warnte angesichts noch vieler offener Fragen die rot-rote Koalition davor, die Debatte zu einer neuerlichen „Jubelarie für die Landesregierung“ zu machen.

Dem Landtag liegt am Mittwoch zudem eine Gesetzesänderung zur Abstimmung vor, mit der das Mindestalter für die Teilnahme an Landtagswahlen von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden soll. dpa