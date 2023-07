Aufträge: Gießerei investiert Millionen in Speicherofen

Windräder. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der Ausbau der Windenergie auf See und die Energiewende sorgen für Investitionen bei der Eisengießerei Torgelow GmbH (Vorpommern-Greifswald). Wegen der guten Auftragslage und immer größerer Gussteile werden rund fünf Millionen Euro in einen Speicherofen investiert, wie der Technische Geschäftsführer der Gießerei Hans-Ulrich Boldau am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Torgelow - In solchem Speicherofen kann bis zu 150 Tonnen Schmelze gelagert werden. Das sei bisher nicht möglich.

In Torgelow werden seit Jahren sehr große und tonnenschwere Teile für Windkraftanlagen hergestellt, darunter Rotornaben und Getriebegehäuse, sowie Motorengehäuse. Die Firma mit mehr als 300 Beschäftigten gehört zur Silbitz Group GmbH und gilt als wichtiger industrieller Arbeitgeber in Vorpommern.

Mit dem Ausbau der Windkraft werden die Gussteile immer größer, sagte Boldau. So würden bald bis zu 120 Tonnen schwere Bauteile dafür gegossen. Die Schmelze müsse bisher aufwendig in mehreren Schritten hergestellt werden. Das sei mit dem Speicherofen, der im Mai 2024 fertig sein soll, anders. Die großen Guss-Motorengehäuse sollen unter anderem für mit Wasserstoff betriebene Motoren bei Schiffen und Energieerzeugern dienen.

Um den Standort langfristig zu sichern, brauche man aber eine Industriestrompreisbremse in Deutschland, forderte Boldau. In Torgelow wird mit Elektroenergie geschmolzen, die zu 70 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt. Solche Bremse habe die Konkurrenz in Spanien, die so im Vorteil sei. Die Silbitz Group ist nach eigenen Angaben mit 1000 Beschäftigten eine der führenden Gießereigruppen in Europa. Dazu gehören Standorte im thüringischen Silbitz, in Zeitz (Sachsen-Anhalt) und im slowakischen Košice. dpa