Aus für LNG-Terminal in Rostock für Aida folgenlos

Teilen

Das Logo der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises leuchtet am Firmensitz im Stadthafen. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Absage an den Bau eines Flüssiggas-Terminals in Rostocker Hafen hat für den dortigen Kreuzfahrt-Konzern Aida Cruises keine negativen Folgen. Die eigenen Schiffe mit Flüssiggasantrieb (LNG) seien nicht auf stationäre Tankmöglichkeiten angewiesen, sondern werden per Tankschiff versorgt, hieß es am Donnerstag von einem Sprecher in Rostock. Das Unternehmen hatte erst Ende 2021 mit der „Aida Cosma“ ein Schiff übernommen, das komplett auf diese Antriebsart setzt.

Rostock - Das Konsortium aus dem belgischen Unternehmen Fluxys und dem russischen Novatek hatte im dritten Quartal des vergangenen Jahres entschieden, das LNG-Projekt in Rostock nicht weiterzuverfolgen. Trotz der Unterstützung aller Beteiligten erwiesen sich die Bedingungen am Markt zu herausfordernd, sagte ein Sprecher von Fluxys. Ob auch die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 eine Rolle bei der Entscheidung gespielt hat, wollte das Unternehmen nicht sagen. Die Belgier sind jedoch weiter Teil des Konsortiums hinter dem geplanten LNG-Terminal in Stade bei Hamburg.

Für Aida Cruises ist LNG oder auch die Betankung mit aus Biomethan gewonnenem Bio-LNG jedoch nur eine Übergangstechnologie hin zu einer vollständig emissionsneutralen Kreuzfahrt, hieß es von dem Kreuzfahrtunternehmen. In diesem Jahr will man demnach erstmals die Verwendung von Brennstoffzellen testen. dpa