Ausblick fürs Theater: Frage folgt auf Ausrufezeichen

Im Gegensatz zum Ausrufezeichen des vergangenen Spielzeit-Mottos („Spielzeit!“) startet das Theater Vorpommern in die kommende Saison mit einer Frage: „Wie weiter?“ - dieser Frage wollten sich die vier Sparten Musiktheater, Ballett, Schauspiel und Konzerte in der Saison 2022/2023 widmen, teilte das Haus am Montag mit. Die Frage stelle sich etwa angesichts von Krieg und Klimawandel, heißt es im Programm.

Greifswald/Stralsund - Sie stelle sich aber auch ganz praktisch: Wegen der Sanierung müssten die Theatermacher für mindestens zwei weitere Spielzeiten auf das Große Haus in Greifswald verzichten. „Wir wissen drei Jahre, wir erwarten vier Jahre, aber wir glauben fünf Jahre wird die Sanierung des Theaters in Greifswald in Anspruch nehmen“, erklärte Intendant Ralf Dörnen.

Am Greifswalder Museumshafen soll ein Theaterzelt zur Verfügung stehen. Außerdem würden in Greifswald der Kaisersaal und der Rubenowsaal genutzt. Einige Produktionen könnten dennoch ausschließlich in Stralsund gezeigt werden. Auch am dritten Standort in Putbus auf Rügen soll weiter gespielt werden.

Auf dem Programm steht etwa der „Werther“ von Johann Wolfgang Goethe, aber mit weiblicher Hauptfigur, ab August in Greifswald und Stralsund und ab Oktober auch auf Rügen. Das Musiktheater bringt den „Sommernachtstraum“ von William Shakespeare auf die Bühne sowie die coronabedingt verschobene Oper „La Traviata“ von Giuseppe Verdi (Premiere am 23.9. beziehungsweise 3.12. in Stralsund). Als Ballett steht unter anderem das über dreieinhalbtausend Jahre alte Epos „Gilgamesch“ auf dem Plan (Premiere 22.10. in Stralsund).

Wie schon im vergangenen Jahr stellt das Theater Vorpommern sein Programm im Rahmen von kostenlosen Eröffnungsshows auf den Marktplätzen von Greifswald (19.8.) und Stralsund (26.8.) vor. dpa