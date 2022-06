Auseinandersetzung an Juso-Infostand - Schwesig vor Ort

Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Drei Rechtsextremisten greifen einen Infostand der Jungsozialisten in Schwerin an. Dabei werden zwei Menschen im Gesicht verletzt. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) war vor Ort.

Schwerin - In Anwesenheit von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist es an einem Infostand der Jungsozialisten (Jusos) in Schwerin zu einer Auseinandersetzung gekommen. Drei Männer stahlen am Freitagabend ein Banner vom Tisch des Infostandes, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach Angaben der Jusos handelte es sich bei ihnen um Rechtsextremisten, die Polizei ordnete sie dem „Fußballfan-Klientel“ zu.

Der Tisch wurde beschädigt, anschließend kam es zu einem Handgemenge zwischen zwei Juso-Mitgliedern und den drei Männern. Dabei wurden ein Juso und ein Mitglied der Linksjugend durch Schläge ins Gesicht verletzt, teilten die Jusos mit. Als Zeugen eingriffen, hätten die Angreifer den Ort verlassen. Die Polizei fahndete nach den Tätern, konnte sie jedoch zunächst nicht ermitteln.

„Durch solche menschenverachtenden und asozialen Angriffe lassen wir uns nicht zurückschrecken“, sagte der Juso-Kreisvorsitzende Benjamin Gienke. „Wir stehen auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung. Der Vorfall hat eindeutig gezeigt, wir werden den Kampf gegen den Rechtsextremismus fortführen.“ dpa