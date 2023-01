Auseinandersetzung bei Turnier: Sicherheitsmänner verletzt

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Zwei Sicherheitsmänner im Alter von 25 und 28 Jahren sind bei Auseinandersetzungen während eines Fußballturniers in Kröpelin (Landkreis Rostock) verletzt worden. Der 28-Jährige musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Kröpelin - Ersten Erkenntnissen zufolge griffen am Samstagabend zwei bislang unbekannte Zuschauer den 25-Jährigen an und schlugen ihm mehrfach ins Gesicht. Trotz des darauf folgenden Hausverbots kehrten die beiden Tatverdächtigen in die Sporthalle zurück. Als sie erneut der Veranstaltung verwiesen werden sollten, soll es zu dem zweiten Übergriff gekommen sein. Ein 36-Jähriger soll den 28-jährigen Sicherheitsmann von hinten am Hals gewürgt haben.

Der 36-Jährige wurde bei ersten Zeugenbefragungen identifiziert. Er sei der Polizei bereits bekannt, hieß es. Bei einem Alkoholtest wurden 1,48 Promille Atemalkohol festgestellt. Die zwei anderen Tatverdächtigen blieben zunächst unbekannt. In den beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung. dpa