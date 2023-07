Auslastung des LNG-Terminals in Lubmin nimmt zu

Teilen

Das Verarbeitungsschiff „Neptune“ liegt im Industriehafen am LNG-Terminal in Lubmin. © Jens Büttner/dpa

Als der Gasfluss aus Russland vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs gestoppt wurde, setzte Deutschland große Hoffnungen in Gaslieferungen per Schiff. In Mecklenburg-Vorpommern hat der LNG-Import aber gerade eine Pause, nachdem die Kurve zuletzt nach oben gezeigt hatte.

Lubmin - Das Terminal zur Einfuhr von verflüssigtem Erdgas (LNG) im vorpommerschen Lubmin hat seit Jahresbeginn eine steigende Auslastung verzeichnet. Insgesamt wurden knapp 7 Terawattstunden Gas darüber nach Deutschland gebracht, wie der private Betreiber Deutsche Regas auf Anfrage mitteilte. Damit entfällt gut ein Fünftel der deutschen LNG-Importe auf Lubmin.

Wie die Daten zeigen, stieg die Auslastung von 14 Prozent im Januar bis zu 57 Prozent im Mai. Im Juni lag der Wert bei rund 50 Prozent. Die Deutsche Regas erklärte, an dem Standort seien in etwa 300 Gastransfers von Schiff zu Schiff vorgenommen worden, bisher immer ohne Zwischenfälle. Derzeit ist die Einspeisung allerdings wegen einer jährlich notwendigen Wartung gestoppt worden. Im Anschluss daran werde wieder eine Auslastung von 50 Prozent und mehr erwartet.

Außer in Lubmin sind auch in Wilhelmshaven (Niedersachsen) und Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) LNG-Terminals in Betrieb. Insgesamt machen die milliardenschweren Terminals allerdings erst einen Bruchteil der deutschen Gasimporte aus, wie Zahlen der Bundesnetzagentur und des Bundeswirtschaftsministeriums zeigen.

So importierte Deutschland im ersten Halbjahr 2023 rund 526 Terawattstunden (TWh) Gas, fast die Hälfte davon aus Norwegen. Der Anteil der LNG-Terminals daran beträgt mit 33,8 TWh jedoch lediglich 6,4 Prozent. Die weitaus größte Menge LNG wurde dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zufolge aus den USA importiert.

Die Bundesregierung hatte für dieses Jahr LNG-Importkapazitäten von 13,5 Milliarden Kubikmetern Gas in Aussicht gestellt. Das entspricht mehr als 130 Terawattstunden - und damit etwa dem Vierfachen dessen, was im ersten Halbjahr tatsächlich an LNG importiert wurde.

Die Kosten für den Aufbau der LNG-Infrastruktur sind immens. Der Bund hat dafür bis 2038 rund 9,8 Milliarden Euro bereitgestellt. Das Wirtschaftsministerium rechnet aber schon mit noch höheren Ausgaben.

Neben den drei bereits genutzten LNG-Terminals sollen weitere entstehen, unter anderem ein zusätzliches in Lubmin. Kritiker befürchten, dass damit Überkapazitäten für die fossile Energie geschaffen werden könnten, die größer sind als nötig wäre, um die früheren Gasimporte aus Russland zu ersetzen. dpa