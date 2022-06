Ausschuss beleuchtet Russland-Kontakte der MV-Regierung

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. © Wolfgang Kumm/dpa

Die Unterstützung der russisch-deutschen Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Regierung Mecklenburg-Vorpommerns wird jetzt eingehend durch einen Sonderausschuss des Landtags untersucht. Der von den Oppositionsfraktionen CDU, Grüne und FDP initiierte Parlamentarische Untersuchungsausschuss nahm am Freitag in Schwerin mit der konstituierenden Sitzung seine Arbeit auf.

Schwerin - Im Zentrum der Nachforschungen stehen dem Einsetzungsbeschluss zufolge die Vorgänge rund um die Klimastiftung des Landes. Die maßgeblich mit Geld aus russischen Gasgeschäften finanzierte Stiftung war im Januar 2021 gegründet worden. Neben Projekten zum Klimaschutz sollte sie auch die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline unter Umgehung drohender Sanktionen der USA unterstützen und machte dies auch.

Die Opposition beklagt mangelnde Transparenz im Zusammenhang mit Gründung und wirtschaftlicher Betätigung der landeseigenen Stiftung und vermutet größere Einflussnahme aus Russland als bisher bekannt. So hatte die Regierung auf öffentlichen Druck bereits eingeräumt, dass Vertreter der Nord Stream 2 AG direkt Einfluss auf die Formulierung der Stiftungssatzung nahmen. Das multinationale Pipeline-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ist zu 51 Prozent in Besitz des russischen Staatskonzerns Gazprom. dpa