Aussichtsplattform am Königsstuhl auf Rügen später fertig

Die Arbeiten an der neuen Aussichtsplattform am Königsstuhl auf der Insel Rügen dauern etwas länger als geplant. Statt zur Hauptsaison im Sommer werde die Eröffnung nun voraussichtlich im Frühherbst stattfinden, teilte das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl am Dienstag mit. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, es wird mit noch etwa sechs Monaten Bauzeit gerechnet.

Sassnitz - Die neue Aussichtsplattform, der sogenannte Königsweg, soll an einem Mast hängend mehrere Meter über dem Kreidefelsen schweben. Auf diese Weise soll das 118 Meter hohe Wahrzeichen der Insel künftig geschont werden und gleichzeitig die Aussicht erhalten bleiben. Insbesondere der Weg zur bisherigen Aussichtsplattform auf dem Felsen ist von Erosion betroffen.

Die Arbeiten an der ovalen, 185 Meter langen Stahlkonstruktion hatten 2021 begonnen. Vor allem die Verankerung im Boden habe deutlich länger gedauert als ursprünglich angenommen, erklärte das Nationalpark-Zentrum. Die Kosten für das Projekt werden mit rund 7,5 Millionen Euro beziffert.

Das Nationalpark-Zentrum am Königsstuhl besuchen rund 300 000 Gäste pro Jahr. Für sie hat die Verzögerung auch etwas Gutes: Der Weg zum Kreidefelsen soll nun erst Ende Juni endgültig geschlossen werden. Das gesamte Areal des Nationalparks Jasmund mit seinem rund 500 Hektar großen Buchenwald ist seit 2011 Unesco-Weltnaturerbe. dpa