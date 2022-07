Ausstellung im Nazi-Bau in Prora widmet sich Hitlerjugend

Teilen

Blick auf Block 5 im denkmalgeschützten Komplex Prora auf Rügen. © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Im Dokumentationszentrum Prora auf der Insel Rügen können sich Besucher ab Mitte Juli über die Hitlerjugend - die Jugendorganisation der Nationalsozialisten - informieren. Schaffte sie es, eine „Jugend im Gleichschritt“ zu formen und falls ja, wie? Dieser und ähnlichen Fragen gehe die Ausstellung „Jugend im Gleichschritt. Die Hitlerjugend zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ vom 14.

Prora - Juli bis Ende Oktober nach, wie das Dokumentationszentrum am Dienstag mitteilte. Dabei soll es um ein differenziertes Bild jenseits bekannter Propagandabilder gehen. Teil der Schau sind den Angaben zufolge 14 Medienstationen, zeitgenössische Filme sowie Schilderungen vieler Zeitzeugen.

In Prora wurde im Nationalsozialismus zwischen 1936 und 1939 das 4,7 Kilometer lange Bad der „NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude“ gebaut. Die denkmalgeschützte Anlage sollte bis zu 20.000 Menschen Urlaub an der Ostsee ermöglichen. Prora wird neben NS-Bauten in Nürnberg zu den wichtigsten geschlossenen architektonischen Hinterlassenschaften der NS-Zeit gezählt. An diese Geschichte und die Nutzung danach erinnert das Dokumentationszentrum. dpa