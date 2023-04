Auto auf Parkplatz gerammt: Fahrerin mit 2,8 Promille

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein von Zeugen beobachteter Parkplatzunfall hat eine betrunkene Autofahrerin in Schwerin zu Ostern den Führerschein gekostet. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde die 48-Jährige am Sonntagabend ermittelt, nachdem die Zeugen die Polizei gerufen hatten. Die Frau hatte ihren Wagen eingeparkt, dabei einen anderen Wagen gerammt und war trotzdem weggegangen.

Schwerin - Als die Beamten eine halbe Stunde später an dem Parkplatz auf die Fahrerin trafen, die wohl wieder losfahren wollte, rochen sie bei ihr den Alkohol.

Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei 2,8 Promille bei der 48-Jährigen, die daraufhin für eine Blutprobe mit den Beamten in eine Klinik fahren und ihre Fahrerlaubnis abgeben musste. Ein Motiv für ihre Alkohol-Fahrt konnte die Frau nicht nennen. dpa