Auto durchbricht geschlossene Bahnschranke

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine geschlossene Bahnschranke hat in Sassnitz auf der Insel Rügen ein 64-Jähriger mit seinem Auto durchbrochen. Weshalb der Mann am Mittwoch die Kontrolle über seinen Wagen verlor, blieb nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Ein Abschleppdienst musste das Auto bergen. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Auch die Schranke wurde beschädigt, sie blieb jedoch weiterhin funktionsfähig.

Sassnitz - Verletzt wurde niemand. Durch den Unfall war der Bahnverkehr zeitweise eingeschränkt. dpa