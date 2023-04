Auto erfasst Radlerin: Frau in Lebensgefahr

Teilen

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Einen Tag nach einem Unfall beim Überholen mit einer lebensbedrohlich verletzten Radfahrerin in Westmecklenburg ermittelt die Polizei gegen einen 54-jährigen Autofahrer. Dem Mann wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Radfahrerin befindet sich nach Einschätzung der Mediziner immer noch in einem kritischen Zustand.

Demen - Der Autofahrer hatte die 60 Jahre alte Radfahrerin auf der Landesstraße 91 am Montag bei Demen (Ludwigslust-Parchim) überholen wollen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Die Frau kam lebensgefährlich verletzt in eine Klinik nach Schwerin. Die Staatsanwaltschaft setzte einen Gutachter ein, der nun herausfinden soll, wie es zu dem Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten kommen konnte. dpa