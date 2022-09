Auto fährt auf Motorroller zu: Jugendliche springt ab

Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Westmecklenburg ermittelt gegen eine Autofahrerin, die eine Jugendliche zu einem Sprung von ihrem Motorroller genötigt haben soll. Die 15-jährige Rollerfahrerin wurde bei dem Vorfall am Samstag in Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Nach ersten Erkenntnissen soll die Autofahrerin mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Neustadt-Glewe - Um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, sei die Rollerfahrerin von ihrem Fahrzeug gesprungen, als sie nicht mehr ausweichen konnte. Die 36-jährige Autofahrerin soll nach dem Zusammenstoß erst geflüchtet, später aber zurückgekommen sein.

Das Unfallopfer kam mit Arm- und Beinverletzungen in eine Klinik. Bei der Autofahrerin sei ein Drogentest auf Amphetamine positiv verlaufen, hieß es. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie müsse sich auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zur Schadenshöhe wurde keine Angaben gemacht. dpa