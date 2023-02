E-Auto-Fahrer mit 1,4 Tonnen Anhängelast zuviel gestoppt

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Stralsund ermittelt gegen einen 19-jährigen E-Autofahrer aus Vorpommern, der eine zu schwere Anhängelast geladen hatte. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wurde der Fahranfänger vor wenigen Tagen auf der Bundesstraße 96 bei Stralsund mit 1,4 Tonnen zu viel Anhängelast gestoppt. An dem schweren E-Auto hatte der Mann einen Hänger mit Radlader angekoppelt, der insgesamt mehr als 3,6 Tonnen wog.

Stralsund - Erlaubt waren maximal 2,2 Tonnen Anhängelast. Der Fahrer musste den Transport anders organisieren und könne nun mit mindestens einem Punkt in der Verkehrssünderdatei und knapp 400 Euro Bußgeld rechnen. dpa