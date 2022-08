Auto gerät auf Gegenspur: Schwerverletzte und Staus

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein kurzer Moment Unaufmerksamkeit hat für viele Schweriner am Mittwoch Folgen. Am Paulsdamm stoßen morgens zwei Autofahrerinnen mit ihren Fahrzeugen zusammen. Es gibt zwei Schwerverletzte und Staus.

Schwerin - Bei einem Unfall an einem Verkehrsnadelöhr in Schwerin - dem Paulsdamm mit der B104 - sind zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Ihre Autos waren am Mittwoch im Berufsverkehr frontal zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Ermittlungen kam eine 28-jährige Frau mit ihrem Wagen plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Das Auto der Schwerinerin stieß mit dem Wagen einer 45 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Rostock zusammen.

Beide Fahrerinnen waren allein unterwegs, wurden mit schweren Verletzungen geborgen und kamen in eine Klinik. Die B104 war in dem Bereich etwa mehr als zwei Stunden gesperrt. Es kam zu Staus in mehreren Richtungen, die mehr als zwei Kilometer Länge erreichten. An den Autos entstand Sachschaden von etwa 50 000 Euro.

Das Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin wurde der 28-jährigen Fahrerin eine Blutprobe unter anderem zur Überprüfung auf Alkohol oder Drogen entnommen und ihr Smartphone beschlagnahmt.

Auch ausgelaufene Betriebsstoffe mussten beseitigt werden. Der Paulsdamm ist rund drei Kilometer lang und im Nordosten zwischen zwei Seen eine der wichtigsten Ausfall- und Einfahrtstraßen der Landeshauptstadt. dpa