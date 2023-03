Auto kracht gegen Baum: Fahrer tot

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Nach einem Autounfall auf der B194 in Borrentin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 50-Jähriger gestorben. Sein Wagen war am Donnerstagabend auf gerader Strecke von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Borrentin - Rettungskräfte bargen ihn, belebten ihn wieder und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag er seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an. Von einem Fremdverschulden ging die Polizei zunächst nicht aus. dpa