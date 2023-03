Auto kracht gegen Baum in Neubrandenburg: Fahrer verletzt

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein 19-Jähriger hat sich bei einem Autounfall in Neubrandenburg leicht verletzt. Sein Wagen war am Dienstagabend von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Der Baum stürzte daraufhin um und auf einen angrenzenden Zaun. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Die Unfallursache war zunächst unklar.