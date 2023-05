Auto kracht gegen Laterne: Betrunkener Fahrer will flüchten

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein augenscheinlich stark betrunkener Autofahrer ist mit seinem Wagen in Neubrandenburg von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Wagen um, bevor er auf der Fahrerseite zum Liegen kam, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Der Mann habe sich aus dem Auto befreit und fliehen wollen.

Neubrandenburg - Vier Zeugen hätten den 33-Jährigen jedoch festgehalten. Da der Mann stark nach Alkohol roch, sollte er in ein sogenanntes Vortestgerät pusten - doch dazu war er laut Polizei gar nicht mehr in der Lage. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet. Den Sachschaden des Unfalls am späten Sonntagabend bezifferte die Polizei auf 8000 Euro. dpa