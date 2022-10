Auto mit Anhänger auf A20 verunglückt: Eine Schwerverletzte

Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Flugplatz eines Krankenhauses. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 im Landkreis Vorpommern-Rügen ist eine Frau schwer verletzt und ein Wohnanhänger zerstört worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wollte ein 65-jähriger Autofahrer am Dienstag einem anderen Wagen ausweichen, der unweit von Grimmen gerade von einem Rastplatz auf die A20 auffuhr. Der 65-Jährige Tourist aus der Schweiz, der mit einem Campinganhänger fuhr, wechselte auf die Überholspur.

Grimmen - Dabei übersah er einen von hinten kommenden dritten Wagen, der dort gerade überholen wollte.

Dessen 30-jähriger Fahrer bremste noch, fuhr aber auf den Wohnanhänger auf. Das Gespann des 65-Jährigen wurde dadurch nach rechts geschleudert, durchbrach einen Wildzaun und schleuderte in einen Graben. Dabei drehte sich der Anhänger und landete auf dem Dach. Die 64 Jahre alte Beifahrerin des Gespannes kam per Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Die A20 war Richtung Osten zur Bergung kurze Zeit gesperrt. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Campinganhänger habe nur noch Schrottwert, der Gesamtschaden wurde auf mehr als 30.000 Euro geschätzt. dpa