Autofahrer bleibt mit Hunden ohne Papiere auf A19 liegen

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte ermittelt gegen einen Autofahrer aus Dänemark, der ohne Fahrerlaubnis, aber mit drei Hundewelpen im Wagen auf der Autobahn 19 angetroffen wurde. Der 30-jährige Mann blieb am Mittwoch mit seinem Wagen bei Röbel auf der A19 liegen, wie ein Polizeisprecher in Güstrow sagte. Die Polizei hatte den Fahrer bereits gesucht.

Röbel - Ein Augenzeuge hatte auf einem Rastplatz bei Güstrow Hundejaulen aus dem Wagen gehört und die Polizei gerufen. Da der Mann auch keine Papiere für die Hunde hatte, wurden die Tiere von einem Veterinär überprüft und in ein Tierheim gebracht. Wie lange sie in dem Wagen waren, sei noch nicht klar. Die A19 kommt von Rostock und führt nach Berlin. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. dpa