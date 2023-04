Autofahrer fährt gegen Baum und verletzt sich schwer

Teilen

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 103 in Sarmstorf (Landkreis Rostock) ist ein 62-Jähriger am Sonntagmorgen schwer verletzt worden. Die B 103 war in dem Bereich für etwa zwei Stunden voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer kam demnach aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und kam in ein Krankenhaus.