Autofahrer fährt Seniorin um: 76-Jährige schwer verletzt

Teilen

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall in Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) ist eine 76 Jahre alte Radfahrerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 41-jährige Autofahrer habe die radelnde Seniorin beim Rechtsabbiegen am Dienstagabend vermutlich nicht gesehen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die 76-Jährige stürzte nach der Kollision und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Boizenburg - Sie hätte laut Polizei Vorfahrt gehabt und kam per Rettungswagen in eine Klinik. Gegen den Autofahrer wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. dpa