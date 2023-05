Autofahrer schlägt und tritt Polizistin bei Kontrolle

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein alkoholisierter Autofahrer hat eine Polizistin bei einer Verkehrskontrolle in Velgast (Landkreis Vorpommern-Rügen) geschlagen und leicht im Gesicht verletzt. Mehrere Polizisten hatten in der Atemluft des 42-Jährigen am Dienstagabend Alkohol gerochen. Als sie ihn kontrollierten, habe der Mann mehrmals nach der Beamtin getreten und sie geschlagen, teilte die Polizei mit.

Velgast - Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. dpa