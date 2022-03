Autofahrer stirbt bei Kollision mit Lkw

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Auf der Autobahn 20 hat ein Lastwagen-Fahrer eine Abfahrt verpasst - deshalb wollte er im Dunkeln zurücksetzen. Ein nachfolgendes Auto kollidierte mit dem Fahrzeug, es gab einen Toten.

Wismar - Bei einem riskanten Manöver eines Lkw-Fahrers ist auf der Autobahn 20 bei Wismar ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, hatte der 54-jährige Fahrer eines Sattelzugs nach ersten Ermittlungen am Donnerstagabend am Kreuz Wismar eine Abfahrt verpasst und war deshalb rückwärts gefahren. Gegen den 54-Jährigen wird nun wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

Statt weiterzufahren, an der nächsten Abfahrt abzubiegen und dann zurückzufahren, sei der Fahrer mit dem Lkw ein Stück rückwärts gefahren. Bei Dunkelheit habe ein nachfolgender Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen können und sei mit dem Wagen gegen den Laster geprallt. Das Auto geriet unter den Anhänger und wurde eingeklemmt.

Der 66 Jahre alte Autofahrer aus dem Landkreis Rostock starb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn 20 wurde wegen des Unfalls in Fahrtrichtung Rostock mehr als fünf Stunden gesperrt. Die Staatsanwaltschaft setzte einen Gutachter ein, der den Unfallablauf genauer untersuchen soll. Der Sachschaden wurde auf 50.000 Euro geschätzt. dpa