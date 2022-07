Autofahrer stirbt bei Unfall: Drei Menschen schwer verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Östlich von Schwerin fährt ein Auto plötzlich auf die Gegenspur. Der Fahrer stirbt, drei Menschen werden schwer verletzt. Es war nicht der erste Unfall dieser Art.

Pinnow - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist auf der Bundesstraße 321 östlich von Schwerin ein Autofahrer ums Leben gekommen, drei Menschen wurden schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, war der 68-jährige Schweriner am Mittwoch bei Pinnow mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Er starb noch am Unfallort. Ein Gutachter der Dekra soll im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersuchen, warum der Rentner plötzlich mit dem Wagen auf die linke Fahrbahn kam.

Im Auto des Schweriners wurden eine 77 Jahre alte Mitfahrerin und ein weiterer Insasse im Alter von 77 Jahren lebensbedrohlich verletzt. Sie kamen in Kliniken nach Hamburg und Schwerin. Ihr Zustand sei weiter kritisch, hieß es am Donnerstag. Der Fahrer des Sattelzug-Lastwagens wurde bei der Kollision ebenfalls schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge waren in die Straßengräben geschleudert worden, das erschwerte die Bergung. Die B321 war fast sieben Stunden gesperrt. Der Sachschaden wurde auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei zuletzt mehrfach Unfälle aufgenommen, bei denen Kraftfahrer scheinbar anlasslos mit ihren Fahrzeugen auf Gegenfahrbahnen gerieten und so Kollisionen mit anderen Fahrzeugen verursachten. So starb ein Autofahrer auf Rügen, als ihm plötzlich ein Lkw entgegenkam. Ein Kontrollschwerpunkt ist deshalb die Handynutzung am Steuer. dpa