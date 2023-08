Autofahrer stoppt Betrunkenen und wird leicht verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Ein 38-jähriger Autofahrer ist am Sonntag leicht verletzt worden, als er versuchte, einen betrunkenen Autofahrer zu stoppen. Ihm war der Schlangenlinien Fahrende am Vormittag auf der B192 bei Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) entgegengekommen und beinahe mit ihm zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Während der Beifahrer die Polizei alarmierte, wendete der 38-Jährige und fuhr dem offenkundig Betrunkenen hinterher.

Penzlin - Bei Krukow konnte er ihn stoppen, doch der Mann fuhr wieder an, touchierte dabei den 38-Jährigen und verletzte ihn leicht, so die Polizei. Der 38-Jährige fuhr wieder hinterher und stoppte den Mann in Penzlin erneut, indem er sich mit seinem Auto mit Anhänger vor ihn setzte. Wieder habe der Mann versucht zu flüchten und sei dabei gegen den Anhänger gefahren. Schließlich sei er aber so eingekeilt gewesen, dass er nicht mehr weg konnte. Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert bei dem 50-Jährigen von 2,95 Promille fest. dpa