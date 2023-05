Autofahrer wird bei Unfall nahe Grevesmühlen eingeklemmt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall bei Grevesmühlen ist nach ersten Erkenntnissen ein Mensch in einem Auto eingeklemmt und verletzt worden. Der Unfall mit drei Fahrzeugen auf einer Landstraße in Kalkhorst sei der Polizei kurz nach 18.00 Uhr am Freitagabend gemeldet worden, sagte eine Polizeisprecherin. Bei dem eingeklemmten Menschen handele es sich um einen Fahrer oder Fahrerin einer der Wagen.

Grevesmühlen - Weitere Informationen etwa zur Schwere der Verletzungen und dem Zustand weiterer Beteiligter lagen zunächst nicht vor. Polizei und Rettungskräfte seien im Einsatz. Die Straße sei voll gesperrt worden. dpa