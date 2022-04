Backhaus: Förderung von Agrarumweltmaßnahmen beantragen

Till Backhaus (SPD), der Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzminister von Mecklenburg-Vorpommern, schaut unter den Tisch. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern haben noch bis Mitte Mai Zeit, ihre Anträge auf Agrarförderung zu stellen. Die dafür benötigte Software stehe ab sofort unter „agrarantrag-mv.de“ online zur Verfügung, teilte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin mit. Er appellierte an die Bauern, die Antragsunterlagen vollständig und rechtzeitig einzureichen.

Schwerin - Nach dem 16. Mai eingehende Anträge hätten Prämienkürzungen zur Folge. Anträge, die nach dem 10. Juni eingingen, würden wegen Fristüberschreitung abgelehnt.

Laut Agrarministerium stehen neben den EU-Direktzahlungen an Landwirtschaftsbetriebe in der Förderperiode 2023 bis 2027 für Agrarumweltmaßnahmen und ökologischen Landbau in Mecklenburg-Vorpommern 653 Millionen Euro bereit. Damit könnten in der sogenannten zweiten Säule jährlichen etwa 130 Millionen Euro ausgereicht werden. Hinzu kämen noch einmal etwa 20 Prozent dieser Summe an Bundes- und Landesmitteln. dpa