Backhaus legt neues Landeswaldprogramm vor

Till Backhaus (SPD), Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzminister von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Dem Klimaschutz und dem klimagerechten Umbau des Waldes wird im neuen Landeswaldprogramm Mecklenburg-Vorpommerns mehr Gewicht verliehen. „Wald ist multifunktional, unersetzlich und im Klimawandel umso wichtiger als nachhaltige Lebensgrundlage - Wald schafft Zukunft“, erklärte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin. Etwa 30 Institutionen, Verbände und Vereine hätten an der Fortschreibung des Programms von 2016 mitgewirkt.

Schwerin - Die Neufassung sei nun zur Beratung an den Agrarausschuss des Landtages übergeben worden.

Nach dem Willen der Teilnehmer des Waldforums soll der Waldumbau im Land beschleunigt werden. Ökosystemleistungen der Wälder insbesondere für den Arten- und Klimaschutz sollen von der Gesellschaft honoriert, das Verständnis dafür durch verstärkte Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit erhöht werden.

„Auch in Zukunft sollen die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen gleichrangig im Wald berücksichtigt werden“, betonte Backhaus. Mit 558.000 Hektar und einem Flächenanteil von etwa 24 Prozent gehört Mecklenburg-Vorpommern zu den waldärmeren Bundesländern. Zuwachs verspricht sich Backhaus von einem landeseigenen Aufforstungsprogramm. dpa