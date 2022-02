Backhaus warnt wegen Sturms vor dem Betreten der Wälder

Blauer Himmel über einem Wald. © Harald Tittel/dpa/Symbolbild

Mecklenburg-Vorpommerns Wäldern hat das neuerliche Sturmtief „Ylenia“ weit weniger zugesetzt, als der Orkan Ende Januar. Wie Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag in Schwerin mitteilte, fielen Sturmtief „Nadia“ vor knapp drei Wochen unzählige Bäume zum Opfer. Die Schadensmenge bezifferte der Minister mit rund 300.000 Festmetern. Der Orkan „Ylenia“, der am Donnerstag über den Nordosten hinwegfegte, habe nach ersten Erhebungen keine vergleichbaren Schäden angerichtet.

Schwerin - Backhaus verwies darauf, dass nach einigen sehr trockenen Jahren die Bäume besonders anfällig für Windböen seien. „Es besteht eine erhöhte allgemeine Gefahr unter anderem durch herabfallende Äste und angeschobene Bäume. Diese können sich auch mit Windstößen geringerer Stärke oder durch andere Umstände lösen und unkontrolliert herabfallen“, erklärte der Minister und mahnte zu größter Vorsicht.

Die Wälder sollten derzeit nur in Ausnahmesituationen betreten werden. Die Gefahrenlage werde sich aufgrund der anhaltend starken Winde und des heranziehenden Orkans „Zeynep“ voraussichtlich über das Wochenende nicht entspannen, sagte Backhaus. Deswegen werde auch die für Samstag und Sonntag im Landkreis Ludwigslust-Parchim zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest geplante Suchaktion nach Wildkadavern abgesagt. dpa