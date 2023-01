Bankautomat in Strasburg gesprengt: Täter flüchtig

Ein gesprengter Geldautomat. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Strasburg (Uckermark) im Landkreis Vorpommern-Greifswald gesprengt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall gegen 3.20 Uhr am Morgen in einer Sparkassenfiliale im Stadtzentrum, unweit der Bundesstraße 104 und der Autobahn 20, die nach Rostock, Stettin und Berlin führt. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört, mindestens eine große Scheibe ging zu Bruch.

Strasburg - Die Täter seien flüchtig, vermutlich per Auto. Strasburg grenzt an das Land Brandenburg.

Wie hoch der Schaden ist und ob die Täter wirklich Geld erbeutet haben, sei noch nicht klar. Kriminalisten prüfen noch, auf welche Art und Weise der Automat gesprengt wurde. Es war der erste derartige Angriff auf einen Geldautomaten seit 2021. Damals war eine Gruppe von Tatverdächtigen unter anderem aus Berlin und Potsdam gefasst worden, gegen die derzeit in Rostock vor Gericht verhandelt wird. Im Jahr 2022 hatte es keine Sprengung von Geldautomaten in Mecklenburg-Vorpommern gegeben, hieß es vom Landeskriminalamt. dpa