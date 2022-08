Barlach-Stiftung Güstrow erwirbt vier Terrakotta-Figuren

Die Ernst Barlach Stiftung Güstrow hat vier reliefartige Terrakotta-Figuren des Bildhauers erworben. Die von Ernst Barlach 1927 geschaffenen Figuren tragen die Titel „Der Begnadete II“, „Die Tänzerin“, „Der Wanderer“ und „Die Erwartende“. Von Dienstag um 10.00 Uhr an seien die Werke im Atelierhaus zu sehen, sagte Stiftungsgeschäftsführerin Magdalena Schulz-Ohm am Montag.

Güstrow - Die Terrakotten sind auf Holztafeln montiert, die die Signatur Barlachs tragen und mit einem profilierten gotischen Spitzbogen gestaltet sind. „Bislang galt diese Kombination der Figuren aus Holz und Terrakotta im Œuvre des Künstlers als unbekannt“, betonte die Kulturstiftung der Länder.

Barlach hatte sich 1926 an einem Wettbewerb für ein Denkmal in Berlin anlässlich des bevorstehenden 100. Todestages von Ludwig van Beethoven beteiligt. Er entwarf eine Säule, gekrönt mit dem Haupt des Komponisten und und umgeben von einem „Fries der Lauschenden“ - zu dem die vier Figuren gehörten. Der Entwurf wurde aber abgelehnt.

Barlach formte die Figuren in Gips ab und ließ sie in Terrakotta ausführen. Sie seien in der Ziegelei Bützow in einer Auflage von sechs bis sieben Exemplaren gebrannt worden, teilte die Länderstiftung weiter mit.

Zum Kaufpreis machte Schulz-Ohm keine Angaben. Einen Teil übernahm die Kulturstiftung der Länder, die den Ankauf nach eigenen Angaben mit 20.000 Euro förderte. Auch für die Forschung ergäben sich durch den Erwerb der bislang unbekannten Terrakottagruppe neue Erkenntnisse über die Schaffensweise Barlachs (1870–1938), sagte deren Generalsekretär Markus Hilgert.

Mecklenburg-Vorpommerns Kulturstaatssekretärin Susanne Bowen sprach von einer großen Bereicherung für die Sammlung und die Kulturlandschaft. Die Werke eine der unvergleichliche Stil Barlachs und eine Schlichtheit, mit der es gelinge, die verschiedenen menschlichen Emotionen auszudrücken und für den Betrachter sichtbar und spürbar zu machen, so Bowen. dpa