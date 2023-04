Bastler wird von Wagen eingeklemmt und tödlich verletzt

Teilen

Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Arbeitsunfall am eigenen Auto ist ein Rentner in Glowe (Vorpommern-Rügen) ums Leben gekommen. Der 71-Jährige wollte am Ostermontag einen Geländewagen reparieren und geriet aus noch ungeklärter Ursache dabei unter das Fahrzeug und wurde eingeklemmt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Senior bei dem Einsatz auf dessen eigenen Grundstück nur noch tot bergen.

Glowe - Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Geländewagen. dpa