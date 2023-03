Bau des größten Berufsschulcampus im Nordosten kann starten

In Stralsund ist der Weg frei für den Bau des nach Ministeriumsangaben größten Berufsschulcampus in Mecklenburg-Vorpommern. Am Donnerstag habe Bauminister Christian Pegel (SPD) in der Hansestadt dem Landrat von Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth (SPD), eine Zuweisung über 4,5 Millionen Euro übergeben, hieß es in einer Mitteilung des Landkreises. Damit sei der Startpunkt für den Bau gesetzt.

Stralsund - Der Landkreis habe mit dem Geld sowohl das ehemalige Parkhotel als auch das Haus der Wirtschaft gekauft. Beide Gebäude seien künftig wichtige Bestandteile des Campus. Hinzu kommen sollen Neubauten, darunter eine Sporthalle. Der Campus soll nach Worten Kerths die bisherigen Standorte in Stralsund zentralisieren. Nach derzeitigen Plänen soll der Campus 2027 fertig werden und insgesamt etwa 50 Millionen Euro kosten. dpa