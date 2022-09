Bau- und Wohnmesse am Wochenende in Rostock

Ein Mann geht vor der HanseMesse an einem Sichtschutz-Zaun vorbei. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Vor dem Hintergrund einer sinkenden Baunachfrage und rückläufigen Konsumlaune wollen die Veranstalter der Fachmessen „Robau“ und „Wohnideen & Lifestyle“ in Rostock der Branche neue Impulse verleihen. Beide Messen finden vom 23. bis zum 25. September in der HanseMesse statt. Wie die Organisatoren am Montag in Rostock mitteilten, haben sich für die Produkt- und Leistungsschau „Wohnideen & Lifestyle“ 56 Aussteller aus Deutschland, Schweden und Österreich angemeldet.

Rostock - Sie präsentierten alltagstaugliche Ideen zum Wohnen wie auch extravagantes Design. Gezeigt würden unter anderem ein neuartiges Klebesystem für den Einbau von Duschkabinen oder ein Tisch, der sich nach vier Seiten ausziehen lässt. Bei vielen der gezeigten Wohnartikel spiele auch Nachhaltigkeit eine große Rolle. Auf das Prinzip aus alt mach neu habe sich auch eine Designerin aus dem Rostocker Umland spezialisiert, die auf der Messe stilvolle Waschtische, Regalen und Spiegel zeige.

Für die parallel stattfindende Messe „Robau“ liegen den Angaben zufolge mehr als 150 Anmeldungen vor. Unter den Ausstellern seien Baubetriebe, Installationsfirmen, Energieunternehmen, Baufinanzierer und Baustoffanbieter. Mit jeweils 10.000 bis 15.000 Besuchern gilt die „Robau“ als größte Baumesse in Mecklenburg-Vorpommern. dpa