Bauarbeiten an Greifswalder Stadtbibliothek abgeschlossen

Blick auf den Eingangsbereich der Stadtbibliothek Greifswald. © Stefan Sauer/dpa/ZB

Pünktlich zum 125. Jubiläum können die Menschen in Greifswald die Stadtbibliothek wieder in vollem Umfang nutzen. Die fast zwei Jahre andauernden Baumaßnahmen sind abgeschlossen, wie die Hansestadt am Donnerstag mitteilte. Das zweite Obergeschoss und die Veranstaltungsräume stehen Nutzerinnen und Nutzern demnach bereits seit Anfang April wieder offen.

Greifswald - In den kommenden Wochen sollen auch die Veranstaltungsreihen wieder beginnen.

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten wurden unter anderem die Dächer der zur Bibliothek gehörenden Gebäude neu gedeckt und die Elektro- und Brandmeldeanlage erneuert. Parallel wurde der Zugang verbessert: Im Erdgeschoss wurde demnach eine Automatiktür eingebaut. Zudem habe man den Aufzug erneuert. Für die Einschränkungen durch die Arbeiten und die Corona-Pandemie hätten die Menschen viel Verständnis gezeigt, sagte Bibliotheksleiterin Anja Mirasch. Dafür sei man sehr dankbar.

Die Stadtbibliothek befindet sich in drei historischen Bürgerhäusern der Greifswalder Altstadt. 1897 als Volksbücherei gegründet, befindet sie sich seit mehr als 30 Jahren am jetzigen Standort. Sie ist nach dem in der Hansestadt geborenen Schriftsteller Hans Fallada benannt. Für die Eröffnung am Donnerstag mussten der Stadt zufolge etwa 25.000 Bücher, Zeitschriften und Zeitungen in die Regale eingeräumt werden. dpa