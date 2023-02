Bauermann von Erfolgen der Seawolves nicht überrascht

Teilen

Dirk Bauermann, damaliger Trainer der Rostock Seawolves, gestikuliert bei einem Spiel. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mit einer starken Bilanz von 10 Siegen in 21 Spielen haben sich die Rostock Seawolves in die Länderspielpause verabschiedet. In der Basketball-Bundesliga ist der Aufsteiger damit sogar auf Tuchfühlung zu den Playoff-Rängen. Für Ex-Coach Dirk Bauermann kommen die Erfolge der Rostocker aber nicht überraschend. „Nein, überhaupt nicht. Sie haben mit Christian Held einen exzellenten Trainer.

Rostock - Zudem ist der ganze Club sehr gut aufgestellt“, sagte Bauermann der Deutschen Presse-Agentur.

Der frühere Nationalcoach war in den Jahren 2020 und 2021 für rund eineinhalb Jahre Trainer der Rostocker. Seit Anfang des Jahres arbeitet er als Nachwuchskoordinator beim Deutschen Basketball Bund.

Während andere Bundesliga-Clubs wie medi Bayreuth oder die Würzburg Baskets mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben, wirken die Seawolves aktuell sehr gefestigt. „Das geht absolut in eine gute Richtung“, sagte Bauermann. „Die Euphorie ist groß, da kann richtig etwas entstehen“, sagte der 65-Jährige. Das nächste Spiel steht für die Rostocker am 4. März beim Mitteldeutschen BC an. dpa