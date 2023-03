Bauernverband sucht Landesmeister im Melken

Teilen

Lea Brand vom GGAB Agrabetrieb Gross Grenz beim Wettkampf zu den Landesmeisterschaften im Melken. © Frank Hormann/dpa/ZB

Die Krone der besten Milchbäuerin oder des besten Milchbauern im Nordosten wird im Kreis Nordwestmecklenburg vergeben. Der Wettbewerb um den Titel im Melken läuft in drei Disziplinen, die es dem Bauernverband zufolge in sich haben.

Gressow - In Gressow sucht der Bauernverband bei den „Landesmeisterschaften im Melken 2023“ die beste Milchbäuerin oder den besten Milchbauern. Wie eine Sprecherin des Bauernverbands Mecklenburg-Vorpommern mitteilte, traten 17 Teilnehmer in zwei Altersklassen und drei Disziplinen an. Beweisen müssen sich die Landwirtinnen und Landwirte sowohl in einer Theorieprüfung zu verschiedenen Themen der Milchwirtschaft, einem Zeit-Melken unter Begutachtung von Qualitätskriterien und einer anschließenden Qualitätsanalyse der Milch.

Die Sieger stehen laut dem Bauernverband erst am Abend fest, wenn die Jury ihre Punkte vergeben hat. In der Kategorie der Unter-25-Jährigen geht es den Angaben nach nicht nur um den Titel des Landessiegers, sondern auch um zwei Plätze für den Bundeswettbewerb im April in Rheinland-Pfalz. Die Älteren müssen sich hingegen mit Preis und Urkunde zufriedengeben.

Der Wettbewerb richtet sich laut der Sprecherin streng nach den Tieren. Der handwerkliche Teil des Wettbewerbs war daher um 13.00 Uhr angesetzt, wenn ohnehin das tägliche Melken ansteht. Kühe seien Gewohnheitstiere, sie sollten von den Meisterschaften möglichst wenig gestresst werden. dpa