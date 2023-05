Baugenehmigungen eingebrochen: Branche in der Krise

Teilen

Baukräne stehen auf einer Baustelle in einer Innenstadt. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Der Wohnungsbau in Mecklenburg-Vorpommern bricht ein. Die Baubehörden genehmigten im Januar und Februar 714 neue Wohnungen nach 993 im gleichen Zeitraum des Vorjahrs, wie das Statistische Amt des Landes am Montag in Schwerin mitteilte. Dies entspricht einem Rückgang um 28,1 Prozent.

Schwerin - Nach Angaben des Landesbauverbandes steckt die Branche in der Krise. Der Auftragseingang habe Ende Februar real 15,1 Prozent niedriger gelegen als ein Jahr zuvor, teilte der Verband mit. Im Wohnungsbau halte die Talfahrt schon seit Mai vorigen Jahres an und eine Trendumkehr sei nicht in Sicht, so Verbandsgeschäftsführer Jörn-Christoph Jansen.

Auch im restlichen Hochbau brechen nach seinen Worten die Aufträge ein. „Gestiegene Zinsen und hohe Baukosten bremsen nach wie vor die Nachfrage.“ Leicht positiv entwickele sich allein der Tiefbau mit einem Plus bei den Auftragseingängen von real 4,4 Prozent per Ende Februar.

Der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen übte vor dem Hintergrund der rückläufigen Baugenehmigungen heftige Kritik an der Bundesregierung. Neubauten zu auskömmlichen Mieten seien nicht mehr zu leisten, meinte Andreas Breitner, Geschäftsführer des Verbandes, in dem vor allem kommunale Wohnungsunternehmen und Genossenschaften zusammengeschlossen sind. Für explodierende Materialkosten, deutlich gestiegene Zinsen, hohe Grundstückspreise und Probleme mit den Lieferketten könne die Politik nichts. „Aber die Probleme sind seit längerem bekannt. Kluge Bundespolitiker hätten Vorsorge getroffen und Förderprogramme aufgelegt, die die Auswirkungen dieser Probleme abschwächen.“

Die Organisation der Energiewende sei stümperhaft und müsse „endlich in kompetente Hände gelegt werden“. Es herrschten Ideologie, Verunsicherung, Unzuverlässigkeit und Misstrauen, bemängelte Breitner. Dies sei keine Grundlage für Investitionen. dpa