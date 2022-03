Baumesse eröffnet: Großes Besucherinteresse

Unter regem Besucherinteresse hat am Freitag in Neubrandenburg die Messe „Bauen & Sanieren - Eigenheim“ begonnen. Die Eröffnung der ersten Baumesse Mecklenburg-Vorpommerns im laufenden Jahr nahm Neubrandenburgs Stadtpräsident Dieter Stegemann (CDU) vor. Bis Sonntag stellen 73 Aussteller aus vier Ländern die neuesten Entwicklungen in der Baubranche vor, darunter die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen, um unabhängiger vom Erdgas zu werden, und den Ausbau barrierefreier Bäder.

Neubrandenburg - Nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und dem Ausfall Anfang 2021 sei das Interesse auf beiden Seiten groß, sagte Juliana Bogar, Sprecherin des Veranstalters, der Neuen Messe Rostock GmbH. So gebe es deutlich mehr Aussteller als vor der Corona-Zeit. Bis zum Sonntag hoffen die Veranstalter auf etwa 10.000 Besucher am neuen Standort, dem Neubrandenburger Jahnsportforum.

Die Aussteller kommen aus Dänemark, Österreich, Polen und Deutschland. Dazu gehören Immobilien- und Grundstücksanbieter mit Angeboten aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, Baufirmen und Ausrüster, Anbieter von Holzhäusern aus Dänemark, Badausrüster aus Österreich oder Zaunhersteller aus Polen. Die Polizei gibt Hinweise zum Einbruchschutz und zu Alarmanlagen. dpa