Bauphase an Usedom-Brücke: Staugefahr am 7. Juni in Wolgast

Die Sanierung der Peenebrücke in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) sorgt nach Pfingsten am 7. Juni erneut für Staugefahr. Wie das zuständige Landesamt für Straßenbau am Freitag mitteilte, wird der Verkehr von und zur Insel Usedom an dem Nadelöhr der Bundesstraße 111 ab 18 Uhr bis zum Mittwochmorgen nur einspurig mit Bauampel möglich sein. Grund sind die Vorbereitungen für die nächste Bauphase der Brückensanierung.

Wolgast - Der 7. Juni ist in mehreren Bundesländern noch schulfrei.

Diese einspurige Verkehrsführung hatte in der Vergangenheit immer wieder für kilometerlange Staus in Wolgast und auf der Urlaubsinsel gesorgt. Ab 8. Juni sollen wieder zwei Spuren, zwar eingeengt, aber mit 30 Kilometer pro Stunde befahrbar sein.

Die B111 ist die einzige Zufahrt zur zweitgrößten Insel Deutschlands von Norden. Von Süden können Fahrer über die B110 und die Zecheriner Brücke rollen. Die Brückenreparaturen in Wolgast wurden zu Jahresbeginn 2022 gestartet und sollen 5,7 Millionen Euro kosten. Sie werden laut Plan mit Rücksicht auf den Tourismus über 18 Monate laufen, wobei der Verkehr zu den Haupttourismuszeiten eigentlich zweispurig gewährleistet werden soll.

Zu weiteren Sperrungen, darunter auch Vollsperrungen beim Bahn- und Straßenverkehr, soll es in Wolgast ab September wieder kommen. dpa