Baustart für Inselhafen Prerow

Für Freizeitkapitäne kann der Weg von Rostock zum nächsten Hafen bei Stralsund oder auf Hiddensee weit werden. Wenn ein Sturm aufzieht, finden sie bislang auf halber Strecke Schutz im Nothafen Darßer Ort. Dessen Tage sind gezählt, Ersatz aber ist nun in Sicht.

Schwerin/Prerow - Nach jahrelangen Debatten und mehreren Anläufen entsteht vor Prerow im Norden des Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Hafen für Sportboote, Fischer und Seenotretter. Am Donnerstag erfolgte im Beisein von Umweltminister Till Backhaus (SPD) der Startschuss für die Bauarbeiten. Bis Ende 2023 soll vor dem beliebten Badeort ein durch eine gut 700 Meter lange Seebrücke erreichbarer Inselhafen entstehen. Die mit 42 Millionen Euro veranschlagten Kosten trägt das Land. Das Geld stammt laut Backhaus aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Nach den Worten des Ministers wird der sogenannte Etappenhafen Freizeitkapitänen bei Sturm Schutz bieten. Zudem sei er Liegeplatz für Boote der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und ortsansässige Fischer. „Gleichzeitig stärken wir mit einer neuen Seebrücke auch die touristische Infrastruktur der Gemeinde. Die alte Seebrücke steht mit einer Standzeit von etwa 30 Jahren bereits kurz vor dem „Ende ihrer Nutzungsdauer“, erklärte Backhaus. Neben etwa 40 Liegeplätzen für Sport- und Fischerboote sollen am Inselhafen auch ein Hafengebäude und ein Anleger für Fahrgastschiffe entstehen.

Der neue Inselhafen wird den bisherigen Nothafen Darßer Ort ersetzten, der als einzige Anlegestelle zwischen Rostock und Hiddensee bei schwerer See vor allem auch für Segler von Wichtigkeit ist. Um den bisherigen Nothafen gab es immer wieder Diskussionen. Er liegt in der Kernzone des Nationalparks und die Zufahrt muss regelmäßig für viel Geld ausgebaggert werden. Mit Fertigstellung des Inselhafens soll der Nothafen am Darßer Ort aufgegeben und das Areal in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden. „Diese Renaturierung ist wichtiger Bestandteil des Vorhabens, da es die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe ausgleicht und sogar überkompensiert“, sagte Backhaus dpa